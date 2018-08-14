Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li Papaz Andrew Brunson'u ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'in ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Hovenier'in görüşmesi Brunson'un İzmir'deki evinde gerçekleşti. Güvenlik güçleri ABD'li Papaz Andrew Brunson'un evinde önlemler alırken, Jeffrey Hovenier hızlıca takip eden basın mensuplarının arasından eve girerek rahip Andrew Craig Brunson'ı ziyaret etti.







TÜRK BAYRAKLI PROTESTO

Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti sırasında, rahip Brunson'ın evinin karşısındaki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkon demirlerine Türk bayrağı asıldı.





MASLAHATGÜZAR'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türkiye ile ABD arasındaki krizin mimarlarından ABD'li Papaz Andrew Brunson'u ev hapsine alındığı İzmir'deki evinde ziyaret etti. Jeffrey Hovenier, ilk açıklamasında, "Rahip Brunson ve Norine Brunson ile şimdi görüştük. Brunson'un ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarının ev hapsindeki rahip Andrew Brunsonı bugün ziyaret edeceğini açıklamıştı.





Ayrıca bugün İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yeniden itirazda bulunuldu.

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeyle, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına itiraz etti.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu mahkemece reddedilmişti.