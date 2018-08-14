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Başkan Erdoğan'dan kurban bağışı

Başkanı , kurban bağışını Türk yaptı

Başkan Erdoğandan kurban bağışı

Başkanı , Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 30 dakika sürdü.

Kabulde, Başkan Erdoğan, kurban bağışını Türk yaptı.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da katıldı.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 19:07
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