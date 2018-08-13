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TSK'dan Münbiç hattında 29'uncu devriye

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29'uncu koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı

TSKdan Münbiç hattında 29uncu devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 29'uncu devriye görevini icra etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, bugün 29'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 20:28
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