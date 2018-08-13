MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkezi'nin tüm döviz hesaplarını bozdurduğunu açıkladı.

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ

Karakaya şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, döviz kurlarındaki anormal yükselmelerle alakalı olarak, 10 Ağustos 2018 günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, özetle; ekonomide dış kaynaklı bir komplonun devreye sokulmaya çalışıldığı ve dövizin zalim tahakkümlerle yükseltilerek Türkiye'nin düşmesinin hedeflendiğinden bahisle, Türk lirasındaki kontrol dışı oynaklık ve oynamaların devlet olma vasfımıza zarar verebileceğini ve Türk lirasına sahip çıkmamız gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu açıklamanın hemen arkasından, Mali İşler Başkanlığımıza; partimizin döviz hesaplarının (varsa) Türk lirasına dönüştürülmesi talimatını vermişlerdir."

HİÇBİR KİŞİ, KURUM YA DA KURULUŞTAN BEŞ KURUŞUN DAHİ GİRİŞİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Karakaya, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin kasasına, devlet tarafından verilen hazine yardımlarından başka, bağış ya da yardım adı altında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan beş kuruşun dahi girişi mümkün değildir. Bu konuda Genel Başkanımızın kati talimatları vardır. Bu nedenle, gelir kaynağımız hazine yardımı ve bunlarla ilgili bir bütçe disiplini içerisinde elde edilen nemalarla sınırlıdır. Zaman zaman ihtiyaca ve şartlara bağlı olarak bu sınırlı kaynaklarımızın içerisinde az da olsa döviz hesaplarına da yer verilebilmektedir." dedi.

"SÜRECİ BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ"

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, geçtiğimiz Cuma günü akşamı döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi kararını aldıklarını belirten Karakaya, "İlk mesai günü olan Pazartesi günü itibarıyla döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu işlemin amacına hizmet edebilmesi için bankaların nakit planlamaları başta olmak üzere, vade durumları ve diğer teknik konular da dikkate alınarak süreç en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Karakaya, "Bu davranışın benzer kurum ve kuruluşlara da örnek olması dileğimle saygılarımı sunarım." diye konuştu.