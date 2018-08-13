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'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü , 'da yakalandı.

FETÖden aranan eski emniyet müdürü yakalandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üyeliğinden aranan eski 1. sınıf emniyet müdürü Eser'in, kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Takibe alınan Eser, Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde sahte kimlikle gözaltına alındı. Eser'in otomobilinde örgütsel gizli haberleşme programına giriş yöntemi olduğu değerlendirilen el yazısıyla yazılmış 11 maddelik doküman ele geçirildi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Eser'in, eşi Ayşe Eser'in de aynı programı kullandığı belirtildi.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 22:16
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