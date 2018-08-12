Başkan Erdoğan Trabzon'da Valilik yemeğinde konuştu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...



- Rabbim bize namlılar karşısında sinmeyen, tek bir adım dahi atmayan yiğit bir milletin evladı olmayı nasip etti.

- Milletimizin desteği mazlum ve mağdurların duası arkamızda olduğu müddetçe bizi hedeflerimize ulaşmaktan kimse alıkoyamaz.

- İman varsa imkan da vardır diyerek yılmadan, yorulmadan ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştık. Hamdolsun her seferinde de haklı çıktık.

- Birinci dünya harbinde o Avrupa'nın hasta adamı olarak tanımladıkları Osmanlı'yı mezara koymaya gelenler Çanakkale'de tarihlerinin en büyük hezimetini yaşadılar. Dönemin en güçlü devletleri Anadolu insanın tüm imkansızlıklara rağmen yürüttükleri mücadele karşısında arkalarına bakmadan gittiler.

- 1974 yılında onca tehdide, şantaja rağmen bu milletin Kıbrıs türklerini özgürleştirmesine engel olamadılar.

- 28 Şubat döneminde vesayet odaklarıyla kirli planlarını uygulamaya çalışanlar bu milletin iradesine pranga vurmaya çalıştılar.

- Birileri cüsselerine güvenerek ülkemize diz çöktürmeye çalışıyorlar. Milli onurumuzu, devletler arası tahammülleri, dünya ticaret örgütünün ortaya koyduğu şartları tamamen hiçe sayarak 10 bin kilometre öteden bize emir vermeye çalışıyorlar. Saldırdılar ne oldu? Batmış, bitmiş bir Yunanistan'a sürekli derece veriyorlar. Türkiye'nin notunu indirecekmiş? İndirse ne yazar!

- Bayburt ve Gümüşhane'de söylediğim gibi bunlar Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar. Şayet tanısalardı bu milletin Allah'tan başka kimsenin önüne diz çökmeyeceğini bilirlerdi. Bizi birazcık anlasalardı Türkiye'ye şantaj ve tehdit dilinin sökmeyeceğini idrak ederlerdi. Bu millet mandacılığı 100 yıl önce elinin tersiyle itmiş bir millettir. Bu millet her karış vatan toprağını şehit kanlarıyla sulayarak bu günlere gelmiş bir millettir. Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil.

- Buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Milletimiz müsterih olsun. Vatandaşlarımız gönlünü ferah tutsun. Özellikle sanayicilere sesleniyorum. Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin.

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