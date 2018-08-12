Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da konuştu. Erdoğan, "Hukuk tanımama gibi anlayış Türkiye'de yoktur. ABD'yi hukuka davet ediyoruz."dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...
'AMERİKA BAK'
Demir çelikte bize yaptırım. Amerika bak. Dünya Ticaret Örgütü var. Bu örgütü kuranlar içerisinde sizin kuralsızlığın yok. Hukuk tanımama gibi anlayış Türkiye'de yoktur. ABD'yi hukuka davet ediyoruz.
'SUÇ İŞLEYEN BEDELİNİ ÖDEYECEK'
Ne oldu size bu ortaklığı neden bozuyorsunuz? Senin adamın suçluysa eğer terör örgütleriyle ilişkisi varsa bu ülkenin de bir yargı sistemi bir hukuk sistemi var. Suç işleyen bedelini ödeyecek.
Ayın 18'inde bizim kongremiz var. 4'ünde biz kadın kolu kongresi yaptık. 12 bin kişilik Ankara Spor Salonu tıklım tıklım doluydu. Nasıl bir demokrasi olurmuş, nasıl bir kongre olurmuş görsünler.
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye bir rest daha
Başkan Erdoğan Trabzon'da vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında ABD'li papaz Brunson'a da değinen Erdoğan, "Ne oldu size bu ortaklığı neden bozuyorsunuz? Senin adamın suçluysa eğer terör örgütleriyle ilişkisi varsa bu ülkenin de bir yargı sistemi bir hukuk sistemi var. Suç işleyen bedelini ödeyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da konuştu. Erdoğan, "Hukuk tanımama gibi anlayış Türkiye'de yoktur. ABD'yi hukuka davet ediyoruz."dedi.
- 5 ülke Hazar Denizi'nin hukuki statüsünde anlaştı
- Rusya'dan Türk vatandaşları için vize açıklaması!
- Yazık yazık!
- Yarın seçim olsa CHP’lilerin yüzde 20’si Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecek
- Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.