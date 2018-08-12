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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye bir rest daha

Başkan Erdoğan 'da vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında ABD'li papaz Brunson'a da değinen Erdoğan, "Ne oldu size bu ortaklığı neden bozuyorsunuz? Senin adamın luysa eğer terör örgütleriyle ilişkisi varsa bu ülkenin de bir yargı sistemi bir hukuk sistemi var. Suç işleyen bedelini ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı 'da konuştu. Erdoğan, "Hukuk tanımama gibi anlayış 'de yoktur. ABD'yi hukuka davet ediyoruz."dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

'AMERİKA BAK'
Demir çelikte bize yaptırım. bak. Dünya Ticaret Örgütü var. Bu örgütü kuranlar içerisinde sizin kuralsızlığın yok. Hukuk tanımama gibi anlayış Türkiye'de yoktur. ABD'yi hukuka davet ediyoruz.

'SUÇ İŞLEYEN BEDELİNİ ÖDEYECEK'
Ne oldu size bu ortaklığı neden bozuyorsunuz? Senin adamın luysa eğer terör örgütleriyle ilişkisi varsa bu ülkenin de bir yargı sistemi bir hukuk sistemi var. Suç işleyen bedelini ödeyecek.

Ayın 18'inde bizim kongremiz var. 4'ünde biz kadın kolu kongresi yaptık. 12 bin kişilik Ankara Spor Salonu tıklım tıklım doluydu. Nasıl bir demokrasi olurmuş, nasıl bir kongre olurmuş görsünler.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 17:54
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