Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Üretmeye, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Birileri kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

​Erdoğan ABD'nin ekonomik operasyonuna karşılık, "Teslim olmayacağız. Üretmeye, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Birileri kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

"Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Bunun amacı da ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi teslim almaktır, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Üretmeye, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Birileri kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİSİ OLAN BİR PAPAZ İÇİN..."

Kulakları vardır duymazlar, dilleri vardır Hakkı konuşamazlar. Dilleri mühürlüdür. Bunu bileceğiz. 81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz. Ben senin stratejik ortağınım Afganistan'da, Somali'de, Bosna'da beraber oldum. Şu an Kabil'de havalimanını biz koruyoruz. Böyle stratejik bir ortağına PYD/YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek nasıl kenara koyarsın. 5 bin TIR silahı kuzey Suriye'ye taşıyorsun. Terör örgütlerine teslim ediyorsun, bunları bize karşı kullandırıyorsun. Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için Türkiye'yi feda ediyorsun. Gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız. Talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz. Gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Başka bir dilden anlıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Hukuk diline varsanız biz varız, yoksanız biz hukuk diliyle konuşmaya devam ederiz. Cevabımızı yeni ittifaklarla, ortaklıklara yönelerek veririz. Biz DTÖ üyesiyiz. DTÖ içinde böyle bir şey yok.





"SİYASİ BİR OYUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bir kez daha siyasi ve sinsi bir oyunla karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Para dediğiniz bugün yoktur, yarın bulursunuz, yatırım dediğiniz 2 gün gecikir 3'üncü gün daha hızlı yaparak yetişirsiniz. Onlar bugün sakalımızı traş ediyorlar, yarın daha gür çıkacak. Yastık altı dövizi olanlar lütfen bunları bankalarda TL'ye çevirsinler.

Terör örgütleriyle kesintisiz bir mücadele yürütüyor, her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Onlar bugün sakalımızı traş ediyorlar, yarın daha gür çıkacak. Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldik. İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere ülkemizden dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu.

"ÜLKEMİZDEN DÖNENLERİN SAYISI ÇEYREK MİLYONU BULDU"

Terör örgütleriyle kesintisiz bir mücadele yürütüyor, her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Onlar bugün sakalımızı traş ediyorlar, yarın daha gür çıkacak. Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldik. İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere ülkemizden dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu.

UZUN GÖL MESAJI

Uzun Gölün durumu iyi değil. Burayı daha iyi hale getirmemiz lazım. Adımlarımızı daha kararlı atacağız. Uzun Göl hiçbir şeye benzemez.

"CEVABIMIZI VERECEĞİZ"

Bugün bizi dolarla sınıyanlara yarın alternatif finans araçlarıyla cevabımızı vereceğiz. Biz bu şifreleri çok iyi biliriz. IMF ile anlaşın diyenlerin, ülkenizin siyasi bağımsızlığından vazgeçin dediklerini çok iyi biliriz. Göreve geldiğimizde IMF'e borcumuz 23.5 milyar dolardı, şimdi yok. Diğer tekliflerin gerisindeki niyetlerin de farkındayız. Faiz de faiz. Bu tuzağa da gelmeyiz. Çünkü faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan sömürü aracıdır. Hiç kimse heveslenmesin.