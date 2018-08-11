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’de yeni dalga

bu kez ’yi vurdu. Yağış ve heyelan nedeniyle 1 ev çöktü, 22 ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı. Turistler Ayder’de mahsur kaldı

Rize’de yeni dalga
Ordu, Ünye ve Fatsa'da meydana gelen bu kez 'yi vurdu. Özellikle Pazar ve Çamlıhemşin'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Pazar'ın Irmak köyünde 1 ev kısmen çöktü, 22 ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı. Köyde heyelanda mahsur kalan 2 kişi, 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ayder Yaylası'nda mahsur kalanlar da AKUT ekipleri tarafından tahliye edildi.



Rize'deki sel bazı köylerde heyelana sebep oldu. Bir ev yıkıldı.

ORDU'DA YARALAR SARILIYOR
'da ise sel felaketinin ardından suların getirdiği çamur ve molozlarla dolup taşan çok sayıda işyerinde temizleme çalışmaları devam etti. Ünye'de vatandaşlar selden sonra devrilen ve denize sürüklenen ağaçları topladı. Çadırları selde yıkılan mevsimlik işçiler işe yeni çadırlara yerleştirildi.




MUHAMMET DELAL
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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