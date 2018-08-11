Rize’de yeni dalga

Ordu, Ünye ve Fatsa'da meydana gelen sel bu kez Rize'yi vurdu. Özellikle Pazar ve Çamlıhemşin'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Pazar'ın Irmak köyünde 1 ev kısmen çöktü, 22 ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı. Köyde heyelanda mahsur kalan 2 kişi, 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ayder Yaylası'nda mahsur kalanlar da AKUT ekipleri tarafından tahliye edildi.
Rize'deki sel bazı köylerde heyelana sebep oldu. Bir ev yıkıldı.
ORDU'DA YARALAR SARILIYOR
Ordu'da ise sel felaketinin ardından suların getirdiği çamur ve molozlarla dolup taşan çok sayıda işyerinde temizleme çalışmaları devam etti. Ünye'de vatandaşlar selden sonra devrilen ve denize sürüklenen ağaçları topladı. Çadırları selde yıkılan mevsimlik işçiler işe yeni çadırlara yerleştirildi.
MUHAMMET DELAL
Rize'deki sel bazı köylerde heyelana sebep oldu. Bir ev yıkıldı.
ORDU'DA YARALAR SARILIYOR
Ordu'da ise sel felaketinin ardından suların getirdiği çamur ve molozlarla dolup taşan çok sayıda işyerinde temizleme çalışmaları devam etti. Ünye'de vatandaşlar selden sonra devrilen ve denize sürüklenen ağaçları topladı. Çadırları selde yıkılan mevsimlik işçiler işe yeni çadırlara yerleştirildi.
MUHAMMET DELAL
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