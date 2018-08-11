İnternetteki suçu ihbar etmeliyim

İnternette suç olduğunu düşündüğüm bir içerik ile karşılaştım. Ne yapmalıyım?

EN yakın Cumhuriyet Başsavcılığına giderek durumu ihbar edebilir, polisi arayarak İhbar edebilir veya içerik, 5651 Sayılı Kanunun 8. maddesiyle belirtilmiş olan "İntihara yönlendirme", "Çocukların cinsel istismarı" "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" "Sağlık için tehlikeli madde temini", "Müstehcenlik", "Fuhuş", "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama", "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" hakkında kanunda yer alan suçlardan biri olduğunu düşünüyorsanız, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun https:// www.ihbarweb.org.tr/ adresine girerek ihbarda bulunabilirsiniz.