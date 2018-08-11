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Bu bir

Başkan Erdoğan Bayburt'tan millete seslendi. Ekonomik tetikçilerle mücadele mesajı verdi

Bu bir milli mücadele
kuruna, lere, tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç heveslenmesinler. Faiz lobisine sesleniyorum. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Her türlü oyun bize vız gelir. Bir iki gün sıkıntımız olabilir ama hepsi aşılır.

Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Yastık altında doları, avrosu, altını olanlar gitsin TL ile bozdursun. Bu bir dir. Bize ekonomik savaş açanlara milletçe cevap verelim.


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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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