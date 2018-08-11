Bu bir milli mücadele

Döviz kuruna, faizlere, tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç heveslenmesinler. Faiz lobisine sesleniyorum. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Her türlü oyun bize vız gelir. Bir iki gün sıkıntımız olabilir ama hepsi aşılır.
Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Yastık altında doları, avrosu, altını olanlar gitsin TL ile bozdursun. Bu bir milli mücadeledir. Bize ekonomik savaş açanlara milletçe cevap verelim.
Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Yastık altında doları, avrosu, altını olanlar gitsin TL ile bozdursun. Bu bir milli mücadeledir. Bize ekonomik savaş açanlara milletçe cevap verelim.
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