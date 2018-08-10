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Son dakika: Gri listedeki terörist Ahmet Dorak öldürüldü

PKK şokta! Gri listedeki terörist öldürüldü
TSK: Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir.
  • 10 Ağustos 2018, Cuma 10:14
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