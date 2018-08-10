TSK: Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir.
Son dakika: Gri listedeki terörist Ahmet Dorak öldürüldü
- FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi yakalandı
- SİHA'lar domuz yerken vurdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.