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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede ekonomik ve bölgesel görüşmeler ele alındı.

Başkan Erdoğandan kritik görüşme

Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan'ın dün Bayburt'ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, ve sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldılar.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 16:43
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