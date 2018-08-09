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Bedelli askerlik süreciyle ilgili en çok merak edilen soru ve cevaplar

Bedelli askerlik süreciyle ilgili en çok merak edilen soru ve cevaplar
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bedelli askerlikte müjdeli haberi gelmesiyle başvuru süreci de başladı. Bedelli askerliğe başvurmak isteyenler nasıl bir yol izleyeceklerini merak ediyor. Bedelli askerlikte merak edilen bir diğer konu ise temel askerlik eğitiminin nasıl olacağı...
İşte bedelli askerlik süreciyle ilgili herkesin kafasındaki soruların yanıtları...
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 16:15
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