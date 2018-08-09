Antalya'nın Elmalı ilçesinde önceki gün yaşanan selin yaraları sarılırken dün aniden bastıran yağmur ilçeyi ikinci kez vurdu. Elmalı'da önceki akşam başlayan sağanak yağış Karaköy Mahallesi'nde büyük çapta hasara neden oldu. Suların 1 metre yükseldiği mahallede tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda ahır ve ev kullanılamaz hale geldi. Onlarca sera yıkılırken 100 kadar hayvan telef oldu. Tahmini zararın 15 milyon lira olduğu açıklandı.
ADEM DURMAZ
ADEM DURMAZ
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