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, İçişleri Bakan Yardımcılığına, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına ve Protokol Genel Müdür Yardımcılığına atama yaptı.

Erdoğandan 6 üst düzey atama

Protokol Genel Müdür Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve İçişleri Bakan Yardımcılığına yapılan atamalar 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ÜST DÜZEY ATAMALAR

kararınca yapılan atamalara göre, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'na Serap Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Prof.Dr. Uğur Ünal, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına ise İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy atandı.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 09:50
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