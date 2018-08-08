Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve İçişleri Bakan Yardımcılığına yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ÜST DÜZEY ATAMALAR

Cumhurbaşkanı kararınca yapılan atamalara göre, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'na Serap Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Prof.Dr. Uğur Ünal, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına ise İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy atandı.