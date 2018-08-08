Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmakta olan 2018 yılı Subay, Astsubay ve Uzman Çavuş maaşları ne kadar? İşte detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Hava, Deniz, Kara kuvvetleri komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında çok sayıda askeri personel alımları yapılmaktadır. Son zamanlarda vatandaşların en büyük hayali konumunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 2018 Askeri personel maaşları kaç TL? sorusu geliyor. Peki 2018 Uzman çavuş, astsubay, subay maaşları ne kadar? kaç TL? İşte tüm detaylar...Ülkemizde TSK bünyesinde yer alan binlerce uzman çavuş bulunmaktadır. Uzman çavuş alımları ise her yıl dönem dönem açılmaktadır. Uzman çavuş olma hayali bulunan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise Uzman çavuş maaşları geliyor. 2018 Uzman çavuş maaşları ne kadar? diye arama yapan vatandaşlar sorularının cevaplarını bulmaya çalışıyor. Buna göre uzman çavuşlar ülkemizde ortalama olarak 3 bin 500 lira ile 4 bin lira arasında maaş almaktadırlar. Bu tutarlar sınıflarına göre değişiklik gösterebilir.İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunmakta olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubaylar kıdemlerine göre maaş almaktadır. Astsubayların aldıkları net maaş genel olarak 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermekte olup bu tutara kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarında dahil edilmesi ile maaşlar daha da yükselebilmektedir.Yeni Mezun Teğmen Maaşı: Subay sınıfında görev yapan Teğmenlerin 2018 yılında kaç TL maaş aldıkları açıklandı. Yeni mezun teğmen maaşı değerlendirilirken de ayrıca yeniden bir kriter belirlemesi olabilir. Yani hangi yerde çalışıldığı, tek ve sabit bir rakam olup olmaması, hangi kadroya atama olduğu, evli ve çocuklu olma durumu belirleyici olmakla birlikte 2018 itibariyle yapılan açıklamada 4500-4550 TL arasında bir rakam değişimi olduğu bilinmektedir.Hudut birliğinde Kıbrıs'ta, doğuda görev yapılıyorsa bu durumda artış görülecektir. Bunun dışında 750-1500 lira arasında birliğin olduğu yere göre değişmekle birlikte maaşa ek OHAL tazminatı da verilmektedir. Bu doğrultuda doğuda görev yapan yeni mezun teğmen maaşı 6200?'nin üzerine çıkabilir.Ayrıca üsteğmen 4 bin 300, yüzbaşı 4 bin 500, binbaşı 4 bin 700, yarbay 5 bin 600 ve albay 6 bin 400 TL maaş almaktadır.