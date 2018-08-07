6 şüpheli, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgar makamlarına teslim edilirken, operasyonda yakalanarak İstanbul'da cezaevine konulan örgüt elebaşı Dimitar Zhelyazkov'un da karşılıklı yazışmaların ardından ilerleyen günlerde ülkesine iade edilmesi bekleniyor.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; Bulgaristan'da uyuşturucu ticareti, gasp, kundaklama, adam yaralama ve silahlı saldırı gibi birçok olaya karıştığı öne sürülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov ile örgütüne bağlı 6 adamı, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Yeşilköy'de bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Zhelyazkov İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 adamı için 'sınır dışı' kararı verilmişti.

Alınan kararın ardından aralarında kadınların da olduğu Bulgaristan uyruklu suç örgütü üyesi 6 şüpheli, ülkelerinde kesinleşmiş mahkeme hükmü nedeniyle iki ülke arasındaki suçluların karşılıklı iadesi anlaşması gereğince dün Bulgar makamlarına teslim edildi. Suç örgütü üyeleri, yoğun güvenlik önlemleri altında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçirilerek sınırın diğer yakasında Bulgar yetkililere iade edildi.

Öte yandan Türkiye'de tutuklanan Bulgar suç örgütü lideri Dimitar Zhelyazkov'un da, ülkesindeki adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma kapsamında kesinleşmiş mahkeme hükmü nedeniyle Bulgaristan'a iade edilmesi bekleniyor.

Daha önce Romanya'ya tır kasasında giderken Bulgaristan'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 7 kişi, Sofya yönetimi tarafından ikili anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye iade edilmişti.