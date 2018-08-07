Öğrenciler dikkat! ÖSYM tercih kılavuzu değiştirildi! İşte yapılması gerekenler!

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinin ardından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" güncellendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden, "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nun güncellendiği duyuruldu. Duyuruda, YÖK tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletildiği hatırlatılarak, "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nun bu doğrultuda güncellendiği belirtildi.



YÖK tarafından alınan kararla, hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular 7 Ağustos 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23:59'ta sona eriyor.

BAŞVURULAR NEREDE YAPILACAK?

Kurum tarafından açıklanan bilgiye göre başvurular sadece ÖSYM AİS sayfasında gerçekleşecek. ÖSYM sınav merkezlerinde başvurular yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA SIRALANDIRMADA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?

Evet, kurum tarafından açıklanan bilgiye göre tercih süresi içerisinde kaydedilen tercihlerde sıralandırmada veya da yeni tercihler gerçekleşebiliyor. 15 Ağustos 2018 saat 00:00'dan sonra başvurularda değişiklik yapılmıyor.

TABLO 3 VE TABLO 4'TE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Aday 150 puan ve üzeri aldıysa, iki yıllık bölümler için Tablo 3 üzerinden başvurular yapabilirken, 180 puan ve üzeri için dört yıllık bölümler için başvuru yapabilir. 180 puan altında puan alanlar Tablo 4'ten başvuru yaparsa, geçersiz sayılacaktır.

ADAY EN FAZLA KAÇ BAŞVURU HAKKINA SAHİPTİR?

ÖSYM AİS sisteminde başvurular gerçekleşirken, aday en fazla 24 başvuru hakkına sahiptir. 24 başvurunun altında başvuru yapabilirken, tercih süresi içerisinde sıralandırmada veya da yeni üniversite başvuru yapabilir.

DÖRT YILLIK BÖLÜMLERİNİN YANINDA YER ALAN KOŞUL NUMALARI NEDİR? ÖNEMLİ MİDİR?

Kurum tarafından yayınlanan bilgilere göre en önemli uyarı bu soru için cevaplandı. Kurumun resmi açıklaması: Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarını belirlerken bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, programların yanında yer alan koşulları numaralarına göre "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" kısmından mutlaka inceleyiniz. Koşullarını karşılamadığınız programlara tercihlerinizde yer vermeyiniz.

YKS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından YKS başvuru sonuçları, ne zaman-hangi tarihte açıklanacak sorusunun cevabı net değil. Başvurular 14 Ağustos'ta sona ererken sonuçlar 15-30 gün içerisinde kurumun sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.