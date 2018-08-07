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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü.

Akar ile Mattis telefon görüşmesinde, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 21:22
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