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Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Valizden 9 adet gergedan boynuzu çıktı...

Atatürk Havalimanı'nda Afrika'dan gelen bir yolcunun bagajında piyasa değeri toplam 12 milyon TL olan 9 adet Gergedan boynuzu yakalandı.

Valizden çıktı, tam 12 milyon TL!

Edinilen bilgiye göre, Güney Afrika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen gümrük ekipleri, takibe başladı.

  • 07 Ağustos 2018, Salı 20:19
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