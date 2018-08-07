Edinilen bilgiye göre, Güney Afrika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen gümrük ekipleri, takibe başladı.
Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Valizden 9 adet gergedan boynuzu çıktı...
Atatürk Havalimanı'nda Afrika'dan gelen bir yolcunun bagajında piyasa değeri toplam 12 milyon TL olan 9 adet Gergedan boynuzu yakalandı.
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