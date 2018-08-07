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İşte Başkan’ın İstanbul eylem planı

Dikey binaların yerine mahalle eksenli yapılaşma planları yapılacak. Tarihi şehir "Eski İstanbul ve "" olarak ayrılacak. Megakentin 'İstanbul Koruma Kanunu' olacak. 'İstanbul Deprem Çalışma Stratejisi'yle önlemler alınacak. İlköğretim müfredatı için 'İstanbul' dersi hazırlanacak. İstanbul Kültür ve Sanat Konseyi kurulacak.

İşte Başkan’ın İstanbul eylem planı
Hükümet, İstanbul'u eski hüviyetine kavuşturmak için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı İstanbul Eylem Planı şöyle:

ESKİ VE YENİ İSTANBUL: Eski Tarihi İstanbul yeniden tanımlanarak, sınırları yeniden belirlenecek. İstanbullu ile İstanbul arasında bir yabancılaşmayla kaybolmaya yüz tutmuş şehrin tarihi değerleri, kültür ve inanç zenginliği yeniden yaşatılacak. Bu doğrultuda, eski Kudüs şehri (Old City Jerusalem), eski Prag kasabası (Old Town Prague) gibi örnekler dikkate alınarak bu şehirlerdekine benzer şekilde bir "Eski İstanbul" (Old City Istanbul) bölgesi belirlenerek turizme açılacak. Küresel dünyadaki gelişmelerin etkisiyle uluslararası alanda ekonominin, sanatın, sporun ve turizmin merkezi olan modern bölgeler ise Yeni İstanbul adıyla anılacak.
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  • 07 Ağustos 2018, Salı 04:41
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