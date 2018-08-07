Diyanet İşleri başkan yardımcılığına atanan Selim Argun kimdir?

ANKARA (ANKA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığına üç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına bir ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Genel Müdürlüklere beş olmak üzere dokuz üst düzey atama yaptı.





Dışişleri Bakanı Yardımcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Yardımcılığı ve çeşitli Genel Müdürlüklere yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde bulunan Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı. Cumhurbaşkanı kararlarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na beş Genel Müdür atandı. Kararlara göre, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Bozdemir, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'ne Ramazan Yıldırım, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'ne Bilal Macit, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'ne Dr. Halil İbrahim Çetin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne Barış Yeniçeri atandı.





SELİM ARGUN KİMDİR?





Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan bir Başkan Yardımcılığı kadrosuna halihazırda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Dr. Selim Argun atandı. 1971 yılında Düzce'de doğan Argun, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir yıl okuduktan sonra kendi isteğiyle kaydını dondurarak Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi'ne gitti ve bu üniversitenin Davet ve Usul İlimleri Fakültesinden pekiyi derece ile mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki University of Johannesburg'da tamamladı. Doktorasını Kanada'nın Montréal kentindeki McGill Üniversitesi'nde, "Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)" başlığıyla 2013 yılında tamamladı. 2013'te Türkiye'ye dönen Argun, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. Akademik faaliyetleri yanında, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyeliği ile son üç yıldan beri Diyanet İşleri Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma Grubu Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 13 Haziran 2017 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, 4 Ekim 2017 tarihinde de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na atandı. Argun, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca biliyor.





DİĞER BAKAN YARDIMCILARI





Cumhurbaşkanı kararıyla üç Dışişleri Bakan Yardımcısı atandı. Buna göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni yardımcıları Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran olacak. Büyükelçi Kaymakcı'nın AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisiydi. Büyükelçi Önal Bakan Yardımcılığına atanmadan önce Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıydı. Büyükelçi Kıran ise Bakan Çavuşoğlu'nun başdanışmanlığını yürüttü. (ANKA)