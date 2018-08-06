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Maduro’ya

’da Başkan Maduro’yu deviremeyenler bu kez a başvurdu. Maduro’nun katıldığı askeri törene bomba yüklü iki drone yollandı. Drone’lardan biri havada vuruldu, ötekisi başkanın uzağında patlarken yedi kişi yaralandı

Maduro’ya suikast
Venezuela Devlet Başkanı askeri bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi. Başkent Caracas'ta yaşanan girişiminde Maduro'nun yara almadığını belirtti. İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.



Rodriguez, Maduro'nun mayıs ayında yapılan leri kazandığına işaret ederek, "Seçimi kaybettikten sonra bir kez daha başarısız oldular." ifadelerini kullandı. Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" dedi. Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların 'nın başkenti Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi. "Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.



Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı." değerlendirmesinde bulundu. , Maduro'ya düzenlenen suikast girişimini kınarken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Stay strong mi amigo" (Güçlü ol arkadaşım) ifadesini kullandı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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