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'cü ’un görev yaptığı kiliseye Türk bayrağı asıldı

FETÖcü papaz Brunson’a şok

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken adli kontrolle ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde pazar günleri yapılan ayine katıldı. Kilisenin girişine asılan Türk bayrağı ise dikkat çekti.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 16:04
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