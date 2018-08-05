Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Camisi'ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunurken, havadan yapılabilecek saldırılara karşı alınan önlemler dikkat çekti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkan Erdoğan'ın korumalarının havadan yapılabilecek saldıra karşı aldığı önlem dikkat çekti.Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi alıyor.

HAVA SAVUNMA FÜZELİ ÖNLEM

Başkan Erdoğan'ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları önlem dikkati çekti.



