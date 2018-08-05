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Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Camisi'ne ziyaret

İstanbul'da bulunan Başkan , yapımı süren Çamlıca Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Erdoğan için alınan koruma önlemleri dikkat çekerken çatıda bulunan "hava savunma füzeli" koruma polisleri dikkat çekti.

Başkan Erdoğandan sürpriz ziyaret

Başkan yapımı devam eden 'nde incelemelerde bulunurken, havadan yapılabilecek saldırılara karşı alınan önlemler dikkat çekti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan 'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkan Erdoğan'ın korumalarının havadan yapılabilecek saldıra karşı aldığı önlem dikkat çekti.Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi alıyor.

HAVA SAVUNMA FÜZELİ ÖNLEM
Başkan Erdoğan'ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları önlem dikkati çekti.


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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 15:56
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