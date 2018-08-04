İşte YAŞ kararı sonrası emekli edilen ve görev süresi uzatılan komutanlar

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görev süreleri bir yıl uzatılan generaller arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Nihat Kökmen de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar kapsamında bazı general/amirallerin rütbesindeki görev süreleri uzatılırken bazıları ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hayata geçen YAŞ kararları kapsamında görev süreleri 1 yıl uzatılan general/amiral sayısı 13 oldu. 12 general/amiral ise 30 Ağustos tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yapılan terfilerin arından 215 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 244'e yükseltildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, görev süresi bir yıl uzatılan generaller arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay da bulunuyor. Öngay, daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini de yerine getirmişti.

Tümgeneral Veli Tarakcı da temdit alan bir diğer isim oldu. Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeninin Komutanı olan Tarakcı, başta Kato olmak üzere bölgedeki birçok terör operasyonunu sevk ve idare etti. Şırnak'ta helikopter kazası sonrası şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yerine Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına atanan Tarakcı, geçen sene de görev süresi uzatılan komutanlar arasında yer almıştı.

DENİZ VE HAVADAKİ TEMDİTLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığında rütbesinde görev süresi bir sene daha uzatılan tuğgeneraller Halil Soysal, Sıtkı Varlı, Tevfik Algan, Necdet Tuna, Ufuk Demirkılıç ve Celalettin Bacanlı olarak sıralandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev süresi uzatılan tek isim ise Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Nihat Kökmen'in görev süresi bir sene daha uzatıldı. Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı olan Korgeneral Kökmen, daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Başkanlığı yaptı. Tümgeneral Ali Çetinkaya ile Tuğgeneraller Ahmet Biçer ve İmdat Bahri Biber Hava Kuvvetleri Komutanlığında temdit edilen isimler arasında yer aldı.

EMEKLİYE SEVK EDİLEN İSİMLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal ile 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın 30 Ağustos itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mehmet Göktan, 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu emekliye sevk edilen diğer isimler oldu. Tuğgeneraller Mustafa Gönel, Kazım Dalkıran ve İbrahim Özbudun ise Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30 Ağustos itibarıyla emekli edilecek generaller arasında yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Deniz Teknik Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ile Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül emekli edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığında kadrosuzluktan emekliye sevk edilen tek isim Tuğgeneral Ergün Kahraman oldu.

İŞTE EMEKLİYE SEVK EDİLEN KOMUTANLARIN LİSTESİ

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:

KORGENERAL MEHMET DAYSAL

KORGENERAL UĞUR TARÇIN

TÜMGENERAL MEHMET GÖKTAN

TÜMGENERAL MEHMET ÖZOĞLU​​

TÜMGENERAL ASIM KOCAOĞLU​​

TUĞGENERAL MUSTAFA GÖNEL​​

TUĞGENERAL KAZIM DALKIRAN

TUĞGENERAL İBRAHİM ÖZBUDUN​

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:

TÜMAMİRAL AHMET İSKENDER YILDIRIM

TÜMAMİRAL AHMET ÇAKIR

TUĞAMİRAL MİTHAT KEMAL ALGÜL

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:

TUĞGENERAL ERGÜN KAHRAMAN

GÖREV SÜRESİ UZATILAN GENERALLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:

KORGENERAL ŞEREF ÖNGAY

TÜMGENERAL VELİ TARAKÇI

TUĞGENERAL HALİL SOYSAL

TUĞGENERAL SITKI VARLI

TUĞGENERAL TEVFİK ALGAN

TUĞGENERAL NECDET TUNA

TUĞGENERAL UFUK DEMİRKILIÇ​​

TUĞGENERAL CELALETTİN BACANLI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:

TÜMAMİRAL AYDIN ŞİRİN

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:

KORGENERAL NİHAT KÖKMEN

TÜMGENERAL ALİ ÇETİNKAYA​​

TUĞGENERAL AHMET BİÇER

TUĞGENERAL İMDAT BAHRİ BİBER