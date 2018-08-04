ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tuttuğu ve 2 Mayıs 2011'de öldürdüğünü açıkladığı Kaide lideri Usame bin Ladin'in annesi ilk kez konuştu. Suudi Arabistan'ın en köklü ve zengin ailelerinden olan Ladin ailesi üyesi olan Alia Ghanem İngiliz gazetesi The Guardian'ın sorularını Cidde'de yanıtladı. Usame bin Ladin'den "Annesini çok seven iyi bir çocuktu" diye söz eden Ghanem "Tanışan herkes ilk zamanlar ona çok saygı duyuyordu. Başlangıçta onunla çok gurur duyuyorduk. Suudi hükümeti bile ona çok asil ve saygılı bir şekilde davranırdı. Ama sonra değişti" ifadelerini kullandı.
Anne Ladin konuştu
Etiketler: Suudi Arabistan , The Guardian , Bin Laden
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
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