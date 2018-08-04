Yol Durumu
  1. Başkan Erdoğan’ın 100 günlük maratonu
  2. Haftalığı 300 tl

Anne Ladin konuştu

Anne Ladin konuştu
ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tuttuğu ve 2 Mayıs 2011'de öldürdüğünü açıkladığı Kaide lideri Usame bin Ladin'in annesi ilk kez konuştu. 'ın en köklü ve zengin ailelerinden olan Ladin ailesi üyesi olan Alia Ghanem İngiliz gazetesi 'ın sorularını Cidde'de yanıtladı. Usame bin Ladin'den "Annesini çok seven iyi bir çocuktu" diye söz eden Ghanem "Tanışan herkes ilk zamanlar ona çok saygı duyuyordu. Başlangıçta onunla çok gurur duyuyorduk. Suudi hükümeti bile ona çok asil ve saygılı bir şekilde davranırdı. Ama sonra değişti" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar