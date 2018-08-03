Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı. Kritik görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, "İki bakan sorunların çözümü konusunda mutabık kaldı." denildi.

Kritik görüşmeyle ilgilİ ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İki bakan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke sorunların çözümü için ortak çalışacak." ifadelerine yer verildi.



Görüşmede İzmir'de ev hapsinde tutulan Rahip Brunson davasındaki son durum, FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iade süreci ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının da ele alındığı belirtiliyor.

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.