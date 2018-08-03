Adnan Oktar: Ne askerliği! Biz keriz miyiz ya?

Adnan Oktar Suç Örgütü elebaşı Oktar'ın vatani görevini yapmak isteyen örgüt mensuplarına askerlik yapmamaları yönünde verdiği talimatlar günyüzüne çıktı.
Adnan Oktar Suç Örgütü elebaşı Oktar'ın vatani görevini yapmak isteyen örgüt mensuplarına askerlik yapmamaları yönünde verdiği talimatlar günyüzüne çıktı.
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