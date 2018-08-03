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Adnan Oktar: Ne askerliği! Biz keriz miyiz ya?

Adnan Oktar yaşı gelene bunları söylemiş

Adnan Oktar Suç Örgütü elebaşı Oktar'ın vatani görevini yapmak isteyen örgüt mensuplarına askerlik yapmamaları yönünde verdiği talimatlar günyüzüne çıktı.

  • 03 Ağustos 2018, Cuma 08:12
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