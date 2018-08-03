FETÖ’nün umudu Kemalistler

FETÖ'nün sivil imamlarından Gökhan Erbağ'ın itiraf ifadesi, 15 Temmuz'da başarısız olan terör örgütü elebaşının "Kemalist darbe"ye işaret ettiğini ve buna umut bağladığını gösterdi. Erbağ ifadesinde FETÖ elebaşının çevresindekilere, "Kemalist darbe olacak, arkadaşlar da içeriden çekirdek çitleyerek seyredecekler" dediğini aktardı.
ERSAN ATAR
ERSAN ATAR
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