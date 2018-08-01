Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSBAK tarafından geliştirilen ''BilgiLed'' Yolcu Bilgilendirme Sistemi sayesinde, metro ve tramvay gibi ulaşım araçlarının hareket noktalarında bekleyen yolculara, sefer saat bilgileri gerçek zamanlı olarak sunuluyor.

Bağcılar-Kabataş T1 Tramvay Hattı'nda başarıyla uygulanmaya başlanan sistem için hattın duraklarına 70 adet ekran kurulumu gerçekleştirildi. Tramvayın geliş dakikasını doğru şekilde yansıtan ekranlarda, seferlerdeki değişiklik veya sefer iptali gibi durumlar, anlık bilgilendirmeyle yolculara duyurulabiliyor.

İhtiyaç duyulduğu zaman merkezden acil durum mesajı yayınlayabilme imkanı da sunan sistem, tramvay hatları başta olmak üzere bütün raylı sistemlerde kısa zamanda yaygınlaştırılacak.

- Yüzde yüz yerli ve milli yazılım

Duraklarda yer alan ekranlardaki haberleşme modülü sayesinde ethernet veya GPRS alt yapısı kullanılarak bağlantı yapılıyor. Merkezin anlık olarak takip ettiği tramvay hareket bilgileri, süre ve bilgilendirme mesajı olarak ekranda gösteriliyor.

BilgiLed Yolcu Bilgilendirme Sistemi, İSBAK tarafından geliştirilen yerli ve milli bir yazılımla çalışıyor. Kullanılan elektronik kartlar da İSBAK tarafından tasarlanıp üretiliyor. Üretilen elektronik donanımlar, modüler yapıda olup kolay bakım ve montaj imkanı sunuyor.

Ekranlarda kullanılan led panellerdeki led modüllerin ömrü 100 bin saat. Isı, sıcaklık, nem ve gaz sensörleri sayesinde cihazda oluşabilecek anormal bir durum canlı olarak merkez sunucularına aktarılıyor. Bu sayede acil müdahale fırsatı bulunuyor.

BilgiLed'in Web Servis'i de İSBAK tarafından geliştirildi. Web arayüzü üzerinden cihaz ayarları güncellenebiliyor, acil durum mesajı oluşturulabiliyor ve cihazın mevcut durumu izlenebiliyor. Her bir cihaza ayrı ayrı erişebilmenin yanında, ekranlara toplu olarak da erişim imkanı bulunuyor.

Ekranlar, her iki taraftan da görülebilmesi için duraklara çift yönlü olarak konuldu. Ortam ve çevre şartları düşünülerek tasarlanan ekranlar, (sıcaklık, gün ışığı, yağmur, kar, toz, su, nem vb. ) dayanaklı ve korumalı olarak üretildi. Ekranın 2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden imal edilen kabinetinin önüne, 6 mm kalınlığında darbelere karşı dayanıklı cam konuldu.