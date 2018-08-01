Terör örgütü PKK, Hakkari'de asker eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini şehit etti. Kana doymayan bebek katili terör örgütünü kınayan CHP'li ve HDP'li isimlerin hiçbiri PKK adını zikredemedi. Son yıllarda her fırsatta kol kola yürüyen bu ikili terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı karşısında da ağız birliği yaparak örgütün ismini söylemedi.

NEREDEN GELİRSE GELSİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Tüm Türkiye'nin gözyaşı döktüğü alçak saldırı karşısında terör örgütü PKK lehine ağız birliği yapan isimler "şiddet nereden gelirse gelsin" temalı yazılarıyla algı yaratarak terör örgütünün vahşi yüzünü gizlemeye çalıştı.

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü ile iş birliği yapan ve terör örgütünün siyasi kanadını Meclis'e sokmak için her şeyi yapan CHP'liler yapılan alçak saldırı sonrası adeta timsah gözyaşları döktü. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" diye seçim sloganı oluşturan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce attığı tweette PKK'dan bahsedemedi.

SÖZDE KINAMA MESAJLARI

Terör örgütü hakkında sözde kınama mesajları atanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, HDP Kocaeli milletvekili Faruk Gergerlioğlu, HDP Hatay milletvekili Barış Atay gibi isimler dikkat çekti. Bu isimlerin tamamı samimiyetsiz bir şekilde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunurken "nereden gelirse gelsin" ikiyüzlülüğüne de çanak tuttu. Daha önce "Devletiniz teröristtir" diye alçak bir tweet atan Ahmet Şık söz konusu PKK olunca örgütün adını kınama mesajında anmadı.

İŞTE O TWEETLER









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