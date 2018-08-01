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  1. Ankara'dan ABD'nin tehditlerine net yanıt!

elebaşına ev sahipliği yapan 'den Türkiye'ye papaz tehdidi!

elebaşı terörist 'e yıllardır kol kanat geren , Türkiye'ye FETÖ ve ile işbirliği yapan bir rahip üzerinden operasyon çekme ve diz çöktürme peşinde.

Ver papazı al papazı
15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki isim terörist 'i yapılan onca girişime, teslim edilen onca dökümana, darbedeki izini gösteren onca delile rağmen kol kanat geren, ülkesinde adeta misafir eden ve yargılanmasına dahi engel olan , ve ile işbirliği yapan bir papaz üzerinden Türkiye'ye ekonomik saldırılar düzenliyor.

Bağımsız yargı organlarınca yargılanan Brunson'un teslim edilmesini üzerinden Türkiye'ye tehditler savuran ABD, sergilediği iki yüzlü tutumla Pensilvanya'daki FETÖ elebaşını teslim etmek bir yana, 15 Temmuz'a ilişkin onca bilgi, belge, döküman ve delile rağmen yargılanmasına bile engel oluyor.


VER PAPAZI AL PAPAZI
ABD'nin söz konusu tehditkar ve ikiyüzlü tavırlarına karşı Erdoğan da tepki göstermiş, "Bir papaz da sizde var" diyerek tepki göstermişti. Erdoğan ayrıca "Kaldı ki bizdeki yargılanıyor, sizdeki yargılanmıyor" diyerek de aradaki adaletsiz tutuma göndermede bulunmuştu.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 23:03
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