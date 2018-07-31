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Son dakika: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 'de yayımlandı. Yayımlanan bu kararnameye göre Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlardaki görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verildi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına dair karar, 'de yayımlandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı teşkilatlanana kadar
Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 213'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ggg) bendiyle 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na eklenen geçici 22'nci madde gereğince; Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 06:33
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