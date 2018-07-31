15 Temmuz gecesi Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet binasını işgale giden Kurmay Yarbay Kadir Yıldız, şehit ettiği Ümit Yolcu'nun ailesine mektup yazdı. Yüzsüz yarbay, Ümit Yolcu'nun başka birileri tarafından vurulduğunu iddia ederek ajitasyon yaptı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet binasını işgale giden eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız'ın, şehit ettiği Ümit Yolcu'nun ailesine mektup yazdığı ortaya çıktı. Yolcu'nun şehit edildiği anlar kamera kayıtlarıyla da sabit olmasına rağmen sanık Yıldız, daha önce mahkemeye sunduğu dilekçeyi aileye yolladı.

UTANMADAN KENDİNİ SAVUNDU

Mektupta ajitasyon yapan darbeci Yıldız, "Ümit'in nasıl şehit olduğunu ve kimlerin şehit ettiğini ortaya çıkarmak önce devletin sonra bizim görevimizdir. Onun hakkını arama yetkisi size verilmiştir. Bunun için de bazı soruların cevaplanması gerekir" diye yazdı. Mektupta, Yolcu'nun bir mermiyle kolundan yaralandığını, şehidi başka birilerinin vurduğunu iddia eden darbeci Yıldız, hakkındaki iddiaları çürütmeye çalıştı.

TİPİK FETÖ'CÜ TAKTİĞİ

Darbeci yarbayın ajitasyon yaparak aileyi yanlış yönlendirmeye çalıştığını söyleyen Yolcu ailesinin avukatı Mehmet Alagöz, "Darbeci Kadir Yıldız'ın vatandaşların üzerine kurşun yağdırdığı kamera görüntüleriyle de sabit. Aileye yolladığı mektupta bazı sorular sorarak, sanki yargılamada eksik bir şeyler olmuş, suç onun üzerine atılmaya çalışmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu tipik FETÖ'cü taktiğidir. Görüntülere rağmen hala ben öldürmedim diyerek aileyi manipüle etmeye çalışıyor" diye konuştu.

BAŞKA AİLELERE DE YOLLANMIŞ

Benzer mektuplardan başka şehit ailelerine de yollandığını anlatan Alagöz, "Hatta bazı aileler 'bizim adresimizi nereden biliyor, bu mektubu nasıl yolluyor' diye tedirgin oldu. Aile Bakanlığı birimlerine konuyu ilettiler. Şehit yakınları, bu adam adresimizi buldu, yarın öbür gün birilerini üzerimize salarlar diye endişe etmişler" diye konuştu.

KAFA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Olay yerinin tüm kamera kayıtlarının mahkemeye ulaştırıldığını söyleyen Alagöz, "Aileye ulaştırılan mektupta, 'Acılı bir aileye yollanan bu mektup, yargılamada eksik bir şeyler yapılmış izlenimi vermeye çalışmaktan başka anlam taşımaz. Kaldı ki, iddiaları da asılsız"ifadelerini kullandı.

SERİ BİÇİMDE ATEŞ ETTİ

Yıldız'ın ateş ederken seri bir biçimde ateş ettiğini hatırlatan Alagöz, "Adli Tıp Kurumu raporunda iki farklı silahtan çıkan mermi demiyor. İki mermi onun silahından çıktı. Ancak merminin biri vücudun içinde diğeri ise dışarıda patlayıp parçası vücuda isabet etmiş. Çok seri ateş ettiği için silahta sıkıntı olmuş ve bundan dolayı merminin biri deforme olarak erken patlamış olabilir. Bu durumu bile kendi lehine çevirmeye çalışıyor" dedi.

ATEŞ ETTİM ÖLDÜRMEDİM​

Alagöz, "Hem olay yerindeki tanıklar hem de yargılanarak ceza alan sanıklar dahi Kadir Yıldız'ın ateş ettiğini söyledi. Bu sanık yargılama boyunca da hiç pişmanlık göstermedi. Yıldız 'Ben ateş ettim ama öldürmedim' gibi garip bir savunma yaptı" diye konuştu.

BAŞKA ATEŞ EDEN YOK

Darbeci Yıldız'ın yolladığı mektupta, "Şehidimiz olay yerinde bir mermi ile kolundan yaralandığına göre diğer mermi nereden geldi? Ne mermisi? Tabanca mı? Tüfek mi? Nereden ateş edildi? Mermi çekirdeğinden bu bilgiye ulaşmak çok basit ama niye araştırılmıyor?" şeklinde soru sorduğunu ifade eden Avukat Mehmet Alagöz, "Toplam 2 adet yaralanma tespit edildi. Vücuda giren merminin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmiş. Adli Tıp raporu silahı değil cesedi incelediği için iki mermi girişi olduğunu söylüyor. Aslında olayla ilgili hiç şüphe yok. Olay yerinde Kadir Yıldız'dan başka ateş eden de yok" ifadelerini kullandı.