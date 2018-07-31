FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Dilekçede "Müvekkil sanık özgürlüğünü tam olarak kullanamamakta ve normal, rutin yaşamına dönememektedir. Daha da önemlisi inancını serbestçe yaşayamamakta ve dini görevlerini yerine getirememektedir. Bu nedenlerle müvekkil sanık hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca bir adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Avukatı ‘salın’ diyor
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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