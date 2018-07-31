Yol Durumu
  1. Yaptırım çıkışı bırakılmasın diye
  2. FETÖ’cüler ahaber muhabirine saldırdı

Avukatı ‘salın’ diyor

Avukatı ‘salın’ diyor
ve adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsi kararı ve na çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Dilekçede "Müvekkil sanık özgürlüğünü tam olarak kullanamamakta ve normal, rutin yaşamına dönememektedir. Daha da önemlisi inancını serbestçe yaşayamamakta ve dini görevlerini yerine getirememektedir. Bu nedenlerle müvekkil sanık hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca bir adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar