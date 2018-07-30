Trump'tan Kongre'ye tehdit: Hükümeti kapatırım

ABD Başkanı Trump şimdi de ABD'yi tehdit etti.

ABD Başkanı, Green Kart iptal edilmezse ve Meksika sınırına duvar örülmesi için gereken finanasman onaylanmazsa federal hükümeti kapatmakta bir sorun görmeyeceğini söyledi. Kongre'de Cumhuriyetçi milletvekilleri ile Kasım ara seçimleri için sık sık çatışan Trump, Eylül'de bütçe dönemi son ermeden taleplerini gerçekleştirmelerini istiyor.

Trump Beyaz Sary'da gerçekleşen basın toplantısında yaptığı çıkışta, sınır güvenliğinin zamanının geldiğini, aksi halde hükümeti kapatmakta bir sorun görmeyeceğini ifade etti.

''İRAN CUMURBAŞKANI İLE KOŞULSUZ GÖRÜŞÜRÜM''

ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlediği basın toplantısında İran konusuna değindi.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump , basın mensuplarının sorusu üzerine, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini belirtti. ABD lideri, bu görüşme için hiçbir şartın olmadığını da sözlerine ekledi.

İtalya lideri ile birlikte basın toplantısında kameraların karşısına geçen Trump, toplantılara inandığını belirterek Kuzey Kore lideri ve Putin ile görüşmelerinin faydalarına dikkat çekti.