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Trump'tan Kongre'ye tehdit: Hükümeti kapatırım

Başkanı Trump şimdi de ABD Kongresi'ni tehdit etti. iptal edilmezse ve sınırına duvar örülmesi için para onaylanmazsa ABD hükümetini kapatırım dedi. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı ile koşulsuz görüşebileceğini de söyledi

Trumptan Kongreye tehdit: Hükümeti kapatırım

Başkanı Trump şimdi de ABD'yi tehdit etti.

ABD Başkanı, iptal edilmezse ve sınırına duvar örülmesi için gereken finanasman onaylanmazsa federal hükümeti kapatmakta bir sorun görmeyeceğini söyledi. Kongre'de Cumhuriyetçi milletvekilleri ile Kasım ara seçimleri için sık sık çatışan Trump, Eylül'de bütçe dönemi son ermeden taleplerini gerçekleştirmelerini istiyor.

Trump Beyaz Sary'da gerçekleşen basın toplantısında yaptığı çıkışta, sınır güvenliğinin zamanının geldiğini, aksi halde hükümeti kapatmakta bir sorun görmeyeceğini ifade etti.

''İRAN CUMURBAŞKANI İLE KOŞULSUZ GÖRÜŞÜRÜM''
ABD Başkanı , 'da ağırladığı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlediği basın toplantısında konusuna değindi.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump , basın mensuplarının sorusu üzerine, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini belirtti. ABD lideri, bu görüşme için hiçbir şartın olmadığını da sözlerine ekledi.

İtalya lideri ile birlikte basın toplantısında kameraların karşısına geçen Trump, toplantılara inandığını belirterek lideri ve Putin ile görüşmelerinin faydalarına dikkat çekti.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 22:22
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