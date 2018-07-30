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... Rodos'a kaçmaya çalışan üyesi 50 kişi 'ye getirildi

... İçişleri Bakanlığı, ’den ’ın Rodos adasına yasa kaçmaya çalışırken yakalanan firarileri toplam 50 kişinin 'ye teslim edildiğini bildirdi

Kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 50 kişi Türkiyeye getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı: 28.07.2018 tarihinde 'den 'ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü ( ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 22:19
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