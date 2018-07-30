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Son dakika: eski personeline operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan eski personeli 19 kişiden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

Gazi Üniversitesi eski personeline FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu eski personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen eski Gazi Üniversitesi çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 07:54
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