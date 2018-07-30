Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, örgütün Kız Getirme İmamı Bora Yıldız'ın, genç kızların nasıl tuzağa düşürüleceği konusunda Oktar'dan talimat aldığını söyledi. Müşteki ifadesinde şunları anlattı:
Adnan Oktar'dan genç kızlara iğrenç tuzak! Bizzat kendi kurmuş
Adnan Oktar suç örgütünün "kız getirme imamı" olarak bilinen üyesi Bora Yıldız'ın, kandırmayı başaramadığı kızlar için Adnan Oktar'ı arayarak taktik aldığı verilen ifadelerle ortaya çıktı.
Etiketler: Adnan Oktar , Bora Yıldız
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