Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, örgütün Kız Getirme İmamı Bora Yıldız'ın, genç kızların nasıl tuzağa düşürüleceği konusunda Oktar'dan talimat aldığını söyledi. Müşteki ifadesinde şunları anlattı: