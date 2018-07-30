Yol Durumu
  1. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT AYT sonuç açıklama tarihi

'dan genç kızlara iğrenç tuzak! Bizzat kendi kurmuş

suç örgütünün "kız getirme imamı" olarak bilinen üyesi 'ın, kandırmayı başaramadığı kızlar için Adnan Oktar'ı arayarak taktik aldığı verilen ifadelerle ortaya çıktı.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, örgütün Kız Getirme İmamı Bora Yıldız'ın, genç kızların nasıl tuzağa düşürüleceği konusunda Oktar'dan talimat aldığını söyledi. Müşteki ifadesinde şunları anlattı:

Etiketler: ,
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 07:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar