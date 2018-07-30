2018 vergi borcu yapılandırması 31 Temmuz 2018 Salı günü sona erecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen kişiler yüzde 90 ile yüzde 50 arasında değişen indirimlerden faydalanma imkanı bulacak. Vatandaşlar taksit seçeneği ile geçmiş yıllara ait cezaları taksitlendirebileceği gibi peşin ödemelerle büyük indirimlerden de faydalanabilecek.

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresinde ve tüm vergi dairelerinden yapılabilecek. Dileyen vatandaşlar istedikleri işlemlere e-Devlet üzerinden erişebilecek. Yapılandırmalarla ilgili detaylı bilgiler almak isteyen kişilerse "gib.gov.tr" adresi üzerinden ya da 444 - 0 - 189 numaralı telefondan yapılandırmalara ilişkin detayları öğrenebilecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASININ AVANTAJLARI

Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,

Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80'e varan indirim,

İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yasaya göre 31.03.2018 tarihi ve daha önceki dönemlere ait olan vergi, gümrük, SGK, idari para cezalarının yapılandırılması mümkün olacak. Kamu borcunun bulunduğu aşamaya göre borcun aslının belli bir tutarı, faiz ve cezalar, enflasyon farkı alınarak silinebilecek. 31.03.2018 döneminden sonraki borçar içinse güncel ödemeler üzerinden hareket edilecek.