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son ödeme tarihi ne zaman? 2018 hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son ödeme tarihinin ne zaman olduğu çok sayıda araç sahibi tarafından merak ediliyor. 'nin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlamıştı. Henüz ödeme yapmayan vatandaşlar cezalı duruma düşmemek için 31 Temmuz Salı gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

MTV son ödeme tarihi ne zaman?

ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi, 31 Ocak'ta sona ermişti, ikinci taksit ödemeleri ise bu ay içerisinde gerçekleşecek. Araç sahipleri, 2018 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın sayfası aracılığıyla kredi ve kartlarıyla yapabilecek.

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi tutarı: 743 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. (Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 1294 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 2 bin 284 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.

1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 3 bin 598 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan " Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve ) kullanarak da ödeme mümkün.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 19:13
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