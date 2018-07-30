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Haddini ''

Gurbetçiler, ’in ’da uğradığı haksızlığa başkaldırdı. ’in kapısına dayanıp ırkçı yayınları kınadı



Alman faşistler, Başkan Erdoğan'la fotoğraf çektiren Mesut Özil'i milli takımdan uzaklaştırdı. Bild gazetesi de yalan haberleriyle yıldız futbolcuyu linç etmeye kalkıştı.

Bu ayrımcılığa karşı çıkan gurbetçiler ise ayaklandı. Bild'in Berlin'deki merkez binası önünde dün yüzlerce kişi toplandı. "Hepimiz Mesut'uz" diye haykırdı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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