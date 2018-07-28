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2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi 3. oturum ne zaman yapılacak?

2018 sınavının ilk iki oturumu bugün yapıldı.Peki KPSS alan bilgisi sınavının ilk iki oturumunun soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak? Muhasebe, İşletme ve İstatistik bölümünden mezun olanların gireceği KPSS alan bilgisi 3. oturumu ne zaman yapılacak?

2018 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi 3. oturum ne zaman yapılacak?
heyecanı devam ediyor. Geçen haftasonu yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından gözler bugün KPSS sınavlarında. KPSS alan bilgisi sınavının ilk iki oturumu bugün yapıldı. Saat 10.15'te başlayan ilk oturuma , , Çalışma Ekonomisi ve leri mezunları girerken, öğleden sonra yapılan ikinci oturuma Hukuk, İktisat, Maliye mezunları girdi. Pazar yani yarın yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna da İşletme, Muhasebe, İstatistik mezunları girecek. KPSS alan bilgisi sınavı ı ne zaman yayımlanacak? KPSS alan bilgisi sınavı üçüncü oturum ne zaman? Detaylar takvim.com.tr'de...


2018 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınavın bitmesiyle birlikte adaylar puanlarını tahmin etmek çn soru ve cevapların tarafından yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak soru ve cevapların yarın yapılacak 3. oturumun ardından haftaiçi yayımlanması bekleniyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI BİRİNCİ VE İKİNCİ OTURUMLAR YAPILDI

KPSS alan bilgisi sınavının ilk iki oturumu bugün saat 10.15'te ve 14.45'te yapıldı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunlarının girdiği ilk oturumda adaylara 40'ar soru soruldu. Adaylar her bir testi 50'şer dakika içerisinde cevapladı. Hukuk, İktisat ve Maliye mezunlarının girdiği ikinci oturumda da adaylara 40'ar soru soruldu. Adaylar her bir testi 50'şer dakika içerisinde cevapladı. Sınav toplamda 150 dakika sürdü.

2018 KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM NE ZAMAN?

29 Temmuz 2018'de, yani yarın sabah oturumu saat 10.15'te başlayacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik mezunlarının katılacağı sınavda, binalara saat 10.00'dan sonra kimse alınmayacak. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verlen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

KPSS LİSANS SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

2018 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların katılım sağladığı Lisans KPSS'nn sonuçları iple çekiliyor. Sonuçlarını öğrenerek atama bekleyecek olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 Lisans KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 19:34
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