KPSS heyecanı devam ediyor. Geçen haftasonu yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından gözler bugün KPSS alan bilgisi sınavlarında. KPSS alan bilgisi sınavının ilk iki oturumu bugün yapıldı. Saat 10.15'te başlayan ilk oturuma Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları girerken, öğleden sonra yapılan ikinci oturuma Hukuk, İktisat, Maliye mezunları girdi. 29 Temmuz Pazar yani yarın yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna da İşletme, Muhasebe, İstatistik mezunları girecek. KPSS alan bilgisi sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS alan bilgisi sınavı üçüncü oturum ne zaman? Detaylar takvim.com.tr'de...
Sınavın bitmesiyle birlikte adaylar puanlarını tahmin etmek çn soru ve cevapların ÖSYM tarafından yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak soru ve cevapların yarın yapılacak 3. oturumun ardından haftaiçi yayımlanması bekleniyor.
2018 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi 3. oturum ne zaman yapılacak?
2018 KPSS alan bilgisi sınavının ilk iki oturumu bugün yapıldı.Peki KPSS alan bilgisi sınavının ilk iki oturumunun soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak? Muhasebe, İşletme ve İstatistik bölümünden mezun olanların gireceği KPSS alan bilgisi 3. oturumu ne zaman yapılacak?
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