Kedi Ajans

Adnan Oktar, suç örgütü hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Turnike sistemi üzerinden kadınları ve erkekleri örgütün ağına düşüren Adnan Oktar'ın, örgütteki güvendiği isimleri kast oyunculuk ajanslarına sızdırdığı öne sürüldü. Ajanslara kayıt yaptıran genç kadın ve erkeklerin peşine düşen örgüt üyeleri iddiaya göre ajanslardaki kayıt dosyalarını kopyalayarak Adnan Oktar'a sunuyordu. Öte yandan Adnan Oktar'ın yakınındaki isimlere paravan olmak kaydıyla oyunculuk mankenlik ajansı kurdurduğu da ileri sürüldü. İddiaya göre, Oktar'ın yönlendirmesiyle, ailelerinin reklam yüzü olması için ajanslara kaydettirdiği küçük çocukların dosyaları da Adnan Oktar'a sunuldu. Oktar'ın beğendiği çocukları takip ettirdiği ve yaşları 15'e geldiği zaman örgüte alınmaları için talimat verdiği de iddialar arasına girdi.
MAL VARLIĞINA KONDULAR
Örgütün mal varlığı yüksek erkeklere ulaşmak için eskort kadınları da kullandığı öne sürüldü. Eskort kadınların A9 televizyonunda canlı yayınlara çıkarılarak kandırıldıktan sonra örgüte kazandırıldığı iddia edildi. Bu kadınların daha sonra, zengin, mal varlığı yüksek erkekleri örgütle tanıştırdıkları da öne sürülürken, mal varlığı elinden alınan erkeklerin ise kaset yoluyla şantaj yapıldığı ve bu sayede şikayetçi olmalarının önüne geçildiği de ileri sürüldü.
MAL VARLIĞINA KONDULAR
Örgütün mal varlığı yüksek erkeklere ulaşmak için eskort kadınları da kullandığı öne sürüldü. Eskort kadınların A9 televizyonunda canlı yayınlara çıkarılarak kandırıldıktan sonra örgüte kazandırıldığı iddia edildi. Bu kadınların daha sonra, zengin, mal varlığı yüksek erkekleri örgütle tanıştırdıkları da öne sürülürken, mal varlığı elinden alınan erkeklerin ise kaset yoluyla şantaj yapıldığı ve bu sayede şikayetçi olmalarının önüne geçildiği de ileri sürüldü.
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