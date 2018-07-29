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Yurt dışına kaçan ’cülerden Naksan Holding’in sahipleri Osman ve , Kaliforniya’da görüntülendi. Firari kardeşlerin diğer kaçak FETÖ’cüler gibi lüks içinde yaşadığı görüldü

FETÖkopi
FETÖ'nün para kasası olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri ve kardeşi 'nun Amerika'daki lüks yaşamları görüntülendi. Firari kardeşlerin Kaliforniya eyaletinin "Bay Area" bölgesinde San Mateo kentine bağlı semtinde, 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşadığı anlaşıldı. Firari kardeşlerin 'nde de bir işyeri açtığı belirlendi. "Innoworld" isimli şirketle ofis kiralama yapan kaçaklar saati 120-250 dolara değişen oda ve salon kiralıyorlar. firarisi ağabey kardeşin, beyaz renkli son model Mercedes araca bindiği görülürken aileye ait 4 tane daha lüks araç olduğu öğrenildi.



Aracın plakası BJK 1903. Kapıda ise ABD bayrağı var.



Osman Nakıboğlu, son model Mercedes ile dolaşıyor.

Cahit Nakıboğlu, Silikon Vadisi'nde şirket yönetiyor.



Foster City'deki yaşadıkları evin değeri 2,5 milyon dolar
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