FETÖ'nün para kasası olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri Osman Nakıboğlu ve kardeşi Cahit Nakıboğlu'nun Amerika'daki lüks yaşamları görüntülendi. Firari kardeşlerin Kaliforniya eyaletinin "Bay Area" bölgesinde San Mateo kentine bağlı Foster City semtinde, 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşadığı anlaşıldı. Firari kardeşlerin Silikon Vadisi'nde de bir işyeri açtığı belirlendi. "Innoworld" isimli şirketle ofis kiralama yapan kaçaklar saati 120-250 dolara değişen oda ve salon kiralıyorlar. FETÖ firarisi ağabey kardeşin, beyaz renkli son model Mercedes araca bindiği görülürken aileye ait 4 tane daha lüks araç olduğu öğrenildi.
Aracın plakası BJK 1903. Kapıda ise ABD bayrağı var.
Osman Nakıboğlu, son model Mercedes ile dolaşıyor.
Cahit Nakıboğlu, Silikon Vadisi'nde şirket yönetiyor.
Foster City'deki yaşadıkları evin değeri 2,5 milyon dolar
Aracın plakası BJK 1903. Kapıda ise ABD bayrağı var.
Osman Nakıboğlu, son model Mercedes ile dolaşıyor.
Cahit Nakıboğlu, Silikon Vadisi'nde şirket yönetiyor.
Foster City'deki yaşadıkları evin değeri 2,5 milyon dolar
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