Alternatifsiz bir dünyada değiliz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zambiya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti takip eden gazetecilerin, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
BRUNSON PAZARLIĞI OLMADI:
Rahip Brunson konusundaki tavır değişikliği, benim değil Trump'ın sorunudur. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını elbette doğru bulmayız. Ebru kızımız İsrail'de serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu. ABD'lilere, Ebru kızımızın pasaportunun verilerek İsrail'den Türkiye'ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik. Ama onlara, "Bunun karşılığında biz de size Brunson'u vereceğiz" demedik. Böyle bir pazarlık olmadı.
YAPTIRIMLA GERİ ADIM ATMAYIZ:
ABD ile ele aldığımız muhtelif adli konular var. FETÖ elebaşısının iadesini, Halkbank'ı, Hakan Atilla'yı da konuşuyoruz. Brunson da konuşuluyor. Saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız.
KREDİ KURULUŞLARIYLA MI BURAYA GELDİK:
Neymiş, kredi kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önünü kapatacaklarmış. O kredi kuruluşlarıyla mı geldik biz buralara? Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. ABD, bu tavrını değiştirmez ise Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı.
TRUMP'A SÖYLEDİM:
Yaptırım diyorlar. Almanlar'a bindiriyor; "Oradan doğalgaz alarak Rusya'yı zenginleştiriyorsunuz" diyor. Ben dedim ki "Sayın Başkan, kusura bakma. Biz doğalgazımızın yarısını Rusya'dan alıyoruz. Doğalgaz gelmediği zaman vatandaşımın ısınmasını nereden temin edeceğim?" Ondan sonra Merkel de açıldı. "Ne yapacağım?" dedi.
7 EYLÜL'DE BÜYÜK BULUŞMA:
Sayın Putin'den Suriye için gerekli müdahaleleri istedim, gereğini yapacaktır. 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul'da bir zirvemiz olacak, neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Rusya ile ilişkilerimizi bu dörtlü dışında da sürdüreceğiz.
SABIRLA DEVAM EDİYORUZ:
Şimdi bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. Ne imiş F-35'leri vermeyebilirlermiş. "Vermezseniz, uluslararası tahkim diye bir şey var. Uluslararası tahkime gideriz" dedik. İş o noktaya gelirse, onun da alternatifleri vardır. Biz sabırla devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ama artık alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı.
BRICST NEDEN OLMASIN:
BRICST, malumunuz Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika'nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu. Biz de kendilerine eğer buraya bizi de dâhil ederseniz yeni bir isim size bulmuş oluruz dedik. O da BRICST olur dedik. Olumlu bakıyorlar. Özellikle Çin, "Ben genişlemeden yanayım" diyor.
ELEKTRONİK PARA GELİYOR:
Güney Afrika'da liderlerle yerli milli para konusunu işledik. Hatta Rusya ile elektronik para noktasında da bazı düşüncelerimiz var. Aynı şeyi Hindistan da düşünüyor. Yani oralardan turistler diyelim Türkiye'ye geldiği zaman, o ortak parayı kullanmak suretiyle buralarda harcama yapabilecekler.
12 İMZA ATILDI
Zambiya'ya en üst seviyede ilk ziyareti Başkan Erdoğan yaptı. İki ülke arasında 12 farklı anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaları Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzaladı.
BRUNSON PAZARLIĞI OLMADI:
Rahip Brunson konusundaki tavır değişikliği, benim değil Trump'ın sorunudur. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını elbette doğru bulmayız. Ebru kızımız İsrail'de serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu. ABD'lilere, Ebru kızımızın pasaportunun verilerek İsrail'den Türkiye'ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik. Ama onlara, "Bunun karşılığında biz de size Brunson'u vereceğiz" demedik. Böyle bir pazarlık olmadı.
YAPTIRIMLA GERİ ADIM ATMAYIZ:
ABD ile ele aldığımız muhtelif adli konular var. FETÖ elebaşısının iadesini, Halkbank'ı, Hakan Atilla'yı da konuşuyoruz. Brunson da konuşuluyor. Saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız.
KREDİ KURULUŞLARIYLA MI BURAYA GELDİK:
Neymiş, kredi kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önünü kapatacaklarmış. O kredi kuruluşlarıyla mı geldik biz buralara? Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. ABD, bu tavrını değiştirmez ise Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı.
TRUMP'A SÖYLEDİM:
Yaptırım diyorlar. Almanlar'a bindiriyor; "Oradan doğalgaz alarak Rusya'yı zenginleştiriyorsunuz" diyor. Ben dedim ki "Sayın Başkan, kusura bakma. Biz doğalgazımızın yarısını Rusya'dan alıyoruz. Doğalgaz gelmediği zaman vatandaşımın ısınmasını nereden temin edeceğim?" Ondan sonra Merkel de açıldı. "Ne yapacağım?" dedi.
7 EYLÜL'DE BÜYÜK BULUŞMA:
Sayın Putin'den Suriye için gerekli müdahaleleri istedim, gereğini yapacaktır. 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul'da bir zirvemiz olacak, neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Rusya ile ilişkilerimizi bu dörtlü dışında da sürdüreceğiz.
SABIRLA DEVAM EDİYORUZ:
Şimdi bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. Ne imiş F-35'leri vermeyebilirlermiş. "Vermezseniz, uluslararası tahkim diye bir şey var. Uluslararası tahkime gideriz" dedik. İş o noktaya gelirse, onun da alternatifleri vardır. Biz sabırla devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ama artık alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı.
BRICST NEDEN OLMASIN:
BRICST, malumunuz Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika'nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu. Biz de kendilerine eğer buraya bizi de dâhil ederseniz yeni bir isim size bulmuş oluruz dedik. O da BRICST olur dedik. Olumlu bakıyorlar. Özellikle Çin, "Ben genişlemeden yanayım" diyor.
ELEKTRONİK PARA GELİYOR:
Güney Afrika'da liderlerle yerli milli para konusunu işledik. Hatta Rusya ile elektronik para noktasında da bazı düşüncelerimiz var. Aynı şeyi Hindistan da düşünüyor. Yani oralardan turistler diyelim Türkiye'ye geldiği zaman, o ortak parayı kullanmak suretiyle buralarda harcama yapabilecekler.
12 İMZA ATILDI
Zambiya'ya en üst seviyede ilk ziyareti Başkan Erdoğan yaptı. İki ülke arasında 12 farklı anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaları Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzaladı.
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