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Erdoğan, Edgar Lungu tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı

Başkan , tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı

Erdoğan, onuruna verilen resmi yemeğe katıldı

Başkan , tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.

Taj Pamodzi Otel'de basına kapalı gerçekleşen yemekte Erdoğan ve Lungu salona girerken "Diriliş" müziği çalındı.

Yemekte Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Lungu'ya da eşi Esther Lungu eşlik etti.

Yemeğe Başkan Erdoğan'a temaslarında eşlik eden heyet üyeleri de katıldı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 19:32
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