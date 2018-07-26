Yol Durumu
  1. Elin kızından insanlık dersi
  2. Mah'pisi'hane

Teröre geçit yok

Teröre geçit yok
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de 'lı teröristlere yönelik geniş kapsamlı büyük bir operasyon başlatıldı. Özel eğitimli askerler operasyon bölgesine sevk edildi. Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında 3, 'nin Yüksekova İlçesi kırsalında ise 4 PKK'lı terörist öldürüldü. Operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.


HÜSEYİN KAÇAR
Etiketler: ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR