Teröre geçit yok

Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de PKK'lı teröristlere yönelik geniş kapsamlı büyük bir operasyon başlatıldı. Özel eğitimli askerler operasyon bölgesine sevk edildi. Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında 3, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi kırsalında ise 4 PKK'lı terörist öldürüldü. Operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.
HÜSEYİN KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR
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